Наука: Стремление к счастью делает вас несчастным и меняет ощущение времени

Люди в большинстве своем стремятся стать счастливыми, но достижение счастья требует времени и усилий. Ученые обнаружили, что люди, которые стремятся к счастью, осознавая его как цель, часто чувствуют, что им не хватает времени, и это парадоксальным образом заставляет их чувствовать себя несчастными.

Ек Йонг Ким (Aekyoung Kim) из Ратгерского университета (Rutgers University) в США и Сэм Маглио (Sam Maglio) из Университета Торонто (University of Toronto) в Канаде изучили этот эффект в своем исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Psychonomic Bulletin & Review.

Исследователи провели серию эксперимента, в которых они изучили, как именно стремление к счастью, а также само состояние счастья, влияют на восприятие людьми времени.

В ходе эксперимента одной группе участников было поручено подготовить список вещей и целей, достижение которых сделают их более счастливыми, параллельно наблюдая за скучным фильмом о строительстве мостов. Другой группе поручили сосредоточиться на вещах и весомых жизненных результатах, которых они уже добились. При этом второй группе демонстрировали комедийный фильм. После этого все участники рассказали о своем восприятии времени во времени в ходе эксперимента.

Оказалось, что чаще всего люди ощущали нехватку времени, пытаясь достигнуть счастья. Чувство, что времени слишком мало для достижения поставленных целей делало участников эксперимента несчастными.

«Время буквально исчезает в погоне за счастьем, которое рассматривается как некая цель, которую нужно достичь. По иронии, это и делает человека несчастным», — объясняют ученые этот эффект. Попытки достигнуть счастья как какой-то конкретной цели оставляет ощущение вечной нехватки времени, и эта «погоня» делает людей неудовлетворенными своей жизнью.

Ученые подчеркивает, что у людей разные концепции счастья, которые, в свою очередь, могут влиять на то, как они воспринимают время, необходимое для его достижения. Поэтому они советуют как можно дольше задерживаться на счастливых мгновениях, по возможности стараясь эти мгновения запомнить. В это может помочь ведение дневника, в котором фиксируются моменты счастья или факты, за которые вы испытываете «чувство благодарности».

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