Меркель: «Северный поток 2» должен быть достроен

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод «Северный поток 2» должен быть достроен. По ее словам, страны Европы только выиграют от строительства. Как передает РБК, такое заявление Меркель сделала на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В конце декабря Госдепартамент заявил, что США не станут вводить санкции в отношении подрядчиков строительства газопровода «Северный поток 2», если те прекратят работы в течение месяца с момента подписания документа о введении ограничений.

В середине декабря стало официально известно о решении властей США внести в оборонный бюджет страны санкции в отношении газопровода «Северный поток 2». Конгресс утвердил бюджет.

20 декабря Министерство финансов США заявило, что санкции против газопроводов вступили в силу, и потребовало немедленно прекратить укладку труб.

О том, чем грозят санкции США против «Северного потока 2», читайте в колонке Михаила Крутихина «Счет за газ».

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