В Тегеране начались столкновения протестующих с полицией после признания властей по «Боингу»

В Тегеране студенты вышли на акцию протеста с требованием наказать виновных в крушении самолета МАУ, сбитого иранской ракетой, сообщает «Радио Свобода». Начались столкновения с полицией.

Протестующие скандируют «Отставки недостаточно, нужно судебное преследование».

Ранее командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде заявил, что украинский самолет, потерпевший крушение под Тегераном, был определен оператором системы ПВО как крылатая ракета, однако из-за помех в связи оператор не доложил об этом вовремя командованию и самостоятельно принял решение выпустить ракету по лайнеру.

«Либо сработала система помех, либо сеть была занята, но он не смог связаться. У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он принял неверное решение и запустил ракету по цели», — сказал Хаджизаде.

По его словам, военные Ирана просили прекратить авиасообщение на время ракетного удара по военным базам США в Ираке, но это требование не было выполнено.

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