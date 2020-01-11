Майк Помпео поздравил президента Тайваня с переизбранием

США поздравили Цай Инвэнь с переизбранием на пост президента Тайваня. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, которое было опубликовано в субботу на сайте Госдепартамента.

В заявлении Помпео говорится, что Тайвань «в очередной раз демонстрирует силу своей прочной демократической системы», которая, наряду с экономическими достижениями, делает Тайвань «примером для Индо-Тихоокеанского региона».

По словам Помпео, американцы и тайваньцы не просто партнеры, а «члены одного и того же сообщества демократий», которых связывают между собой единые ценности в политике, экономике и международных отношениях.

«США благодарят президента Цай за ее лидерство в развитии сильного партнерства с Соединенными Штатами и приветствуют ее приверженность сохранению стабильности в регионе», несмотря на усиливающееся внешнее давление.

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