Майк Помпео поздравил президента Тайваня с переизбранием

США поздравили Цай Инвэнь с переизбранием на пост президента Тайваня. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, которое было опубликовано в субботу на сайте Госдепартамента.
В заявлении Помпео говорится, что Тайвань «в очередной раз демонстрирует силу своей прочной демократической системы», которая, наряду с экономическими достижениями, делает Тайвань «примером для Индо-Тихоокеанского региона».
По словам Помпео, американцы и тайваньцы не просто партнеры, а «члены одного и того же сообщества демократий», которых связывают между собой единые ценности в политике, экономике и международных отношениях.
«США благодарят президента Цай за ее лидерство в развитии сильного партнерства с Соединенными Штатами и приветствуют ее приверженность сохранению стабильности в регионе», несмотря на усиливающееся внешнее давление.
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Русская служба «Голоса Америки»
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