Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с канцлером Германии Ангелой Меркель выразил беспокойство тем, что большое количество наемников были переброшены в Ливию из зоны Идлиба в Сирии.
«Вообще в зоне конфликта много всяких наемников, в том числе, по нашим данным, значительное количество наемников переброшены из Идлибской зоны Сирии в зону конфликта в Ливии», – приводит его слова ТАСС.
Путин прокомментировал сообщения о том, что в Ливии якобы присутствуют российские наемники. «Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают», – подчеркнул глава государства.
Он сообщил, что тема воюющих в Ливии наемников поднималась и на переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Мы надеемся, что после нашей договоренности – исходим из того, что они будут исполнены и конфликтующими сторонами в Сирии – прекратятся боевые действия, одновременно с этим прекратится и переброска в Ливию дополнительных контингентов наемников, в том числе из Сирийской Арабской Республики», – подчеркнул российский лидер.
Путин рассчитывает, что стороны ливийского конфликта прислушаются к призыву Москвы и Анкары о прекращении огня с полуночи 12 января.
Он также напомнил, что Москва поддержала также идею канцлера ФРГ о проведении конференции по Ливии под эгидой ООН в Берлине.
В декабре Эрдоган заявлял, что в Ливии якобы работают 2 тыс. бойцов российской ЧВК Вагнера.
Газета ВЗГЛЯД писала об опасениях Анкары в связи с возможным столкновением турок с россиянами в Ливии.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: У подавляющего большинства животных видов самцы проявляют значительно большую половую активность, чем самки. Большую активность — это значит: прикладывают больше усилий для поиска и соблазнения самки, активно конкурируют между собой, энергетически вкладываются в процесс совокупления. Неверно думать, что это происходит из-за более сильного либидо самцов или из-за более сильного вознаграждения (оргазма). Более сильное либидо и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка! / 13 декабря
- Huawei распродает смартфоны со скидкой до 17 тысяч рублей в рамках «Черной пятницы» / 29 ноября
- Канделаки встала грудью за оплеванных Харламова и Асмус / 3 декабря
- «Ты боец!»: Билан поздравил Сашу Плющенко с днем рождения / 7 января
- На этом снимке Ассошиэйтед Пресс показаны не пуски ракет Ираном по американским военным базам в Ираке, а российская военная кампания в Чечне в 2000 году / 10 января
- Филипп Киркоров на «Песне года» засыпал Софию Ротару комплиментами / 9 декабря
- Хореограф Алла Сигалова рассказала о длительном романе с женатым артистом / 27 ноября
- Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова собирается родить ребенка / 18 декабря