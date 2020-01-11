Volkswagen начал продажи недорогого кроссовера Jetta VS7

Автоконцерн Volkswagen выводит на рынок новый бюджетный кроссовер под названием Jetta VS7. На данный момент машина уже в наличии у официальных дилеров бренда сразу в четырех вариациях.
Стоит напомнить, что официальная премьера транспортного средства состоялась в конце осени 2019 года в рамках международного автосалона в Гуанчжоу. Трехрядный SUV получит платформу Skoda Karoq. Что касается габаритов автомобиля, они составили: длина – 4,62 метра, ширина – 1,84 метра, высота – 1,63 метра, колёсная база – 2,73 метра. Дизайн новинки очень схож с младшим «собратом» — Jetta VS5, однако новое авто получило иную линию остекления, обновленные бампера и задние фонари. Помимо этого, отмечается наличие увеличенного сенсорного дисплея и более современного блока управления климат-контролем.
В подкапотном пространстве 7-местного кроссовера разместят 1,4-литровый мотор на 150 лошадиных сил, функционирующий в паре с шестидиапазонным японским АКПП от Aisin, привод – исключительно передний. На китайском рынке новинка будет стоить порядка 112 тысяч юаней (почти 990 тысяч рублей). В РФ модель ожидать не стоит, зато его прямой родственник — Skoda Karoq уже вскоре дебютирует на отечественных просторах.
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Последнее: Автоконцерн Volkswagen выводит на рынок новый бюджетный кроссовер под названием Jetta VS7. На данный момент машина уже в наличии у официальных дилеров бренда сразу в четырех вариациях. Стоит напомнить, что официальная премьера транспортного средства состоялась в конце осени 2019 года в рамках международного автосалона в Гуанчжоу. Трехрядный SUV получит платформу Skoda Karoq. Что касается габаритов […]
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