В Абхазии возбуждено уголовное дело из-за протестов в Сухум

В городе Сухум в Абхазии позавчера, 9 января, прошли протесты против результатов выборов главы республики. Органы прокуратуры возбудили уголовное дело из-за массовых беспорядков, в которые переросли гражданские акции.

В минувший четверг на улицах Сухума были организованы протестные акции граждан, не согласных с решениями судов относительно результатов выборов. Сторонники оппозиции требовали отменить вердикт первой инстанции, признающий победу кандидата от власти. Несмотря на предупреждения о необходимости соблюдать законы Российской Федерации и установленный порядок проведения различного рода мероприятий, организаторы протестов, видимо, не смогли проконтролировать ситуацию. Из-за этого обычный митинг закончился массовыми беспорядками.

Местная прокуратура сегодня, 11 января, пояснила об открытии уголовного производства по факту совершенных противозаконных действий. Митингующие устроили на улице драку, после чего по городу прокатилась волна погромов. В ходе беспорядков было уничтожено имущество ряда граждан. Кроме того, участники погромов захватили некоторые административные здания, принадлежащие правительству республики. На данный момент правоохранители создали оперативно-следственную группу для изучения всех материалов дела.

Выборы президента Республики Абхазии прошли в сентябре минувшего, 2019 года, оппозиционный кандидат Алхас Квициния не смог набрать нужное количество голосов для победы. Однако его сторонников и возглавляемую им партию «Амцахара» такой результат плебисцита не устроил. Сейчас решается вопрос об возмещении ущерба, нанесенного захватами протестующих президентского дворца и других зданий госструктур.

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