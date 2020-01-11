Xiaomi представила колонку с IPS-экраном за 550 долларов

Китайская корпорация Xiaomi вскоре выпустит новый девайс под названием Morror Art стоимостью 550 долларов. Речь идёт о современной Bluetooth-колонке, оснащенной встроенным 21,5-дюймовым IPS-экраном.

Помимо этого, новинка получит разрешение FullHD. Вес колонки составит около 10 килограмм: это связано с тем, что она оснащена корпусом из алюминиевого сплава шестой серии. На передней части можно без проблем обнаружить две колонки, диаметр которых составляет 100 мм.

Экран в данном случае будет использоваться в качестве визуализации музыкальных треков. Судя по опубликованному в Сети видео, на дисплей станет выводиться текст песни. По предварительной информации, цена Xiaomi Morror Art составит порядка 550 долларов.

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