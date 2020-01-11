Xiaomi представила колонку с IPS-экраном за 550 долларов

11.01.2020, 18:30, Разное

Китайская корпорация Xiaomi вскоре выпустит новый девайс под названием Morror Art стоимостью 550 долларов. Речь идёт о современной Bluetooth-колонке, оснащенной встроенным 21,5-дюймовым IPS-экраном.
Помимо этого, новинка получит разрешение FullHD. Вес колонки составит около 10 килограмм: это связано с тем, что она оснащена корпусом из алюминиевого сплава шестой серии. На передней части можно без проблем обнаружить две колонки, диаметр которых составляет 100 мм.

Экран в данном случае будет использоваться в качестве визуализации музыкальных треков. Судя по опубликованному в Сети видео, на дисплей станет выводиться текст песни. По предварительной информации, цена Xiaomi Morror Art составит порядка 550 долларов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Автоконцерн Volkswagen выводит на рынок новый бюджетный кроссовер под названием Jetta VS7. На данный момент машина уже в наличии у официальных дилеров бренда сразу в четырех вариациях. Стоит напомнить, что официальная премьера транспортного средства состоялась в конце осени 2019 года в рамках международного автосалона в Гуанчжоу. Трехрядный SUV получит платформу Skoda Karoq. Что касается габаритов […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика