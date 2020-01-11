Принца Эндрю исключили из списка участников парада Trooping the Colour

2019 год закончился для принца Эндрю не очень удачно. Из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвинили в секс-торговле, младший сын английской королевы оказался в центре скандала. Обвинения в совращении несовершеннолетних сопровождались откровениями предполагаемых жерт, после чего Эндрю решил выступить с интервью на телевидении. Попытка оказалась провальной, а сам принц только усугубил ситуацию и в итоге был отстранен от исполнения королевских обязанностей.

С наступлением нового года Эндрю, очевидно, предполагал, что тень, отбрасываемая этой историей на королевскую семью, стала меньше. К тому же критики уже перекинулись с его персоны на Меган Маркл и принца Гарри, заявивших о своем решении отказаться от королевских обязанностей и желании жить собственной жизнью, не зависимой от короны. Однако чуда не произошло — до середины июня, а может, и дольше, имя Эндрю не значится в списке ни одного королевского мероприятия.

Елизавета II и принц Эндрю на параде Trooping the Colour, 2019 год

А это значит, что Эндрю пропустит и официальный день рождения Елизаветы II, который в Лондоне отмечают парадом Trooping the Colour 13 июня. Как полковник Гренадерской гвардии, он обычно принимал видное участие в церемониале, возвышаясь на коне рядом с принцем Чарльзом, принцессой Анной, принцем Уильямом и принцем Эдвардом.

По словам инсайдеров, в этом году место Эндрю в параде займет «выдающийся действующий офицер из Гренадерской гвардии». Его имя пока держат в секрете по просьбе армейской иерархии. Сообщается, что такое решение больно ударило по самолюбию Эндрю, который сменил своего отца, герцога Эдинбургского, на посту полковника гренадеров в 2017 году.

Напомним, американскому финансисту Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Сообщается, что в период с 2002 по 2005 год миллиардер в своем особняке подвергал сексуальному насилию несовершеннолетних девушек. Обвинение утверждает, что среди тех, кто пользовался услугами Эпштейна, были Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, бывшие премьеры Великобритании и Израиля Тони Блэр иЭ худ Барак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Сам Джеффри своей вины не признавал.

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Последнее: 2019 год закончился для принца Эндрю не очень удачно. Из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвинили в секс-торговле, младший сын английской королевы оказался в центре скандала. Обвинения в совращении несовершеннолетних сопровождались откровениями предполагаемых жерт, после чего Эндрю решил выступить с интервью на телевидении. Попытка оказалась провальной, а сам принц только усугубил ситуацию и в итоге […]