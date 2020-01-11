От пашота до гранолы: лучшие завтраки на фестивале BreakFest

11.01.2020, 18:25, Разное

Выходные — лучшее время, чтобы насладиться Москвой, никуда не торопиться, гулять и наслаждаться долгими поздними обильными завтраками. Самые вкусные блюда для правильного начала дня — как выходного, так и буднего — ждут гурманов на фестивале завтраков BreakFest — совместном проекте гастрономического канала «Соль» и агентства «Аппетитный Маркетинг».

Шеф-повара пятидесяти лучших ресторанов столицы весь январь будут баловать гостей своими интерпретациями главных утренних блюд. В меню: яйца всех форм и видов — куриные и перепелиные, омлеты и пашоты, суфле, чаван-муши и флорентины, молочные блюда — сырники и запеканки, йогурты и мацони, панакотты и варенцы, блюда из злаков —  каши и гранолы, хлопья и мюсли, выпечка и десерты — тосты и брускетты, круассаны и муссы. И, конечно, кофе с ирландским сливочным ликером. Словом, угощение найдется на любой вкус.

Кроме этого, в ресторанах гостей фестиваля ждут веселые пиры, специальные предложения, блюда на компанию, подарки для детей, дам и джентльменов и другие приятные сюрпризы.

За рестораны, которые понравились больше всего, можно и нужно голосовать на сайте breakfest.saltmagazine.ru. По итогам народного голосования будут выбраны победители в четырех категориях. Совпадет ли выбор обычных любителей вкусно поесть с мнением экспертов ресторанной индустрии — журналистов, блогеров, критиков, лидеров мнений — узнаем в конце месяца на церемонии награждения, которая пройдет в одном из ресторанов-участников.  С полным списком ресторанов, принимающих участие в фестивале, вы можете ознакомиться вот тут.



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