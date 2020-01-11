Заплетающий косички дочери рэпер Баста покорил подписчиков

Баста продемонстрировал в Сети, как нужно заплетать косички своей дочери. Соответствующим фото репер покорил многочисленных подписчиков Instagram.
Василий Вакуленко, как и подобает звезде его масштаба, активно общается в интернете со своими поклонниками. На страницу знаменитости в соцсети Instagram подписаны свыше 3,4 миллиона пользователей. Певец и музыкант регулярно делится с публикой новостями как в творческой, так и личной жизни. На снимке в последней публикации Баста предстал вместе с маленькой дочкой. Селебрити, кумир миллионов девчонок страны, показал себя настоящим любящим и заботливым папой, в кадре видно, как Вакуленко заплетает дочке косички. Комментируя фото, сам артист дописал «Ноггано», слово, ранее являвшееся одним из его псевдонимов.
Поклонники по достоинству оценили снимок, похвалив певца, и назвали его примерным папой. Публикация вызвала умиление, многие фолловеры аккаунта артиста пожелали малышке и ее отцу долгих лет и здоровья.
Напомним, у Василия Вакуленко и его супруги Елены Пинской — две дочери. Недавно рэпер Баста расширил свою сферу деятельности, добавив к музыкальному творчеству и ведению авторской программы на YouTube ювелирный бизнес, успешно запустив в продажу коллекцию украшений.
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Последнее: Баста продемонстрировал в Сети, как нужно заплетать косички своей дочери. Соответствующим фото репер покорил многочисленных подписчиков Instagram. Василий Вакуленко, как и подобает звезде его масштаба, активно общается в интернете со своими поклонниками. На страницу знаменитости в соцсети Instagram подписаны свыше 3,4 миллиона пользователей. Певец и музыкант регулярно делится с публикой новостями как в творческой, так […]
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