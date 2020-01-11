Цена нового Genesis G90 составит 73 тысячи долларов

11.01.2020, 18:21, Разное

В 2017 году разработчики Genesis – премиального бренда компании Hyundai — представили автомобиль G90. В 2020 году выйдет обновленная версия модели, стоимость которой стартует с 73 тысяч долларов.
Genesis G90 2020 года выпуска доступен в двух модификациях. Genesis G90 3.3T Premium со стартовой ценой в 73 195 долларов имеет простую отделка салона. В данной версии используется 3,3-литровый Twin-Turbo V6 мощностью 365 лошадиных сил, аналогичный мотору, установленному в KIA Stinger GT и Genesis G80 Sport. Топовый 5.0 седан Ultimate G90 оснащен 420-сильным V8-двигателем вместо V6 G90 Premium. Стоимость такой вариации стартует с 76 695 долларов.

В Genesis G90 используется 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, которая в стандартной комплектации передает мощность на задние колеса. Genesis предлагает полный привод на обоих двигателях за дополнительные 2500 долларов. 

Новый G90 оснащен 22-позиционными регулируемыми передними сиденьями, которые могут быть настроены на основе формулы, учитывающей рост и вес пассажира. Также доступно обновление программного обеспечения и 12,3-дюймовый информационно-развлекательный дисплей. 



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