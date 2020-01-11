OnePlus 8 Pro прошел тестирование в Geekbench

11.01.2020, 18:21, Разное

Информация о готовящемся к выходу смартфону OnePlus 8 уже длительное время публикуется в СМИ на основе многочисленных утечек. Теперь стало известно, что гаджет прошел тестирование в бенчмарке Geekbench.
Следующее устройство Pro от OnePlus будет иметь номер модели GALILEI IN2023 и станет работать под управлением Android 10 из коробки. В гаджете установлен процессор Qualcomm Snapdragon 865 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Кроме того, модель, которая была протестирована, имеет 12 Гб оперативной памяти, однако, вполне может выйти и более низкая версия с 8 Гб ОЗУ.

По результатам тестирования OnePlus 8 Pro набирает 4296 баллов в одноядерном тесте и 12531 балл в многоядерном тесте. Это впечатляющий результат, по сравнению с серией OnePlus 7T прошлого года с Qualcomm Snapdragon 855 Plus. 

До 2018 года OnePlus выпускал два телефона в год, но это изменилось в 2019 году, когда компания анонсировала модель Pro. Таким образом, количество телефонов за год выросло до четырех, исключая две версии McLaren. Тем не менее, в 2020-м пользователи смогут увидеть еще больше девайсов от компании, поскольку они, в соответствии с недавними утечками, планируют запустить «облегченный» вариант OnePlus 8.



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