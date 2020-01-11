Меркель призвала довести «Северный поток – 2» до конца

Проект газопровода «Северный поток – 2» необходимо довести до конца, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

«Мы говорили, конечно же, о проекте «Северный поток». Он посредством нового европейского законодательства легитимирован, нам необходимо довести его до конца», – приводит ее слова РИА «Новости».

По словам Меркель, Германия и другие европейские страны выигрывают от реализации этого проекта.

«Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект», – сказала канцлер.

Она отметила, что Германия и РФ активно поддерживают экономические отношения, несмотря на санкции. «У нас с Россией интенсивное экономическое сотрудничество, сотрудничество в области науки и образования», – сказала канцлер.

Меркель также выразила удовлетворение достижением «очень хорошей договоренности по поводу транзита газа через Украину».

Путин со своей стороны заявил, что РФ высоко ценит позицию Германии в поддержку проекта «Северный поток – 2». Глава государства выразил уверенность, что РФ сможет достроить «Северный поток – 2» самостоятельно и газопровод заработает.

Президент РФ сообщил также, что на встрече с Меркель обсуждался транзит российского газа через Украину.

Кроме того, российский лидер поддержал инициативу Германии провести в Берлине международную конференцию по Ливии. По его словам, инициатива Берлина является своевременной.

«Чтобы Берлинская конференция принесла весомые результаты, необходимо обеспечить участие в ней реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств, а главное – ее решения должны быть согласованы в предварительном плане с ливийскими сторонами», – приводит его слова ТАСС.





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Последнее: Проект газопровода «Северный поток – 2» необходимо довести до конца, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. «Мы говорили, конечно же, о проекте «Северный поток». Он посредством нового европейского законодательства легитимирован, нам необходимо довести его до конца», – приводит ее слова РИА «Новости». По словам Меркель, Германия […]