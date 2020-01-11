Запись первой попытки самоубийства Эпштейна в тюрьме случайно стерли

В федеральной прокуратуре в США заявили, что записи первой попытки самоубийства обвиняемого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна с тюремных камер видеонаблюдения были случайно удалены. Об этом 9 января сообщил телеканал ABC News.

Не сохранилась запись с пятью часами материала, снятого в камере Эпштейна в исправительном центре в Манхэттене.

По словам прокуроров, из-за ошибки в учете сотрудники тюрьмы сохранили и предоставили обвинителям отснятый материал не из той камеры, а материал из камеры Эпштейна исчез. Запрашиваемое видео больше не существует в резервной системе.

Эпштейн был арестован 6 июля по обвинению в сексуальном насилии над десятками девушек в период между 2002-м и 2005 годом. В документе отмечалось, что он создал сеть для сексуальной эксплуатации подростков при помощи многочисленных сообщников, оказывавших ему содействие в совершении этих преступлений. Эпштейн свою вину отрицал.

В случае признания судом вины Эпштейну грозило заключение сроком до 45 лет.

В скандале оказались замешаны известные люди, в том числе политики. Эпштейна считали другом двух президентов США – Билла Клинтона и Дональда Трампа. После разразившегося скандала оба связь с миллиардером отрицали. Британский принц Эндрю якобы также фигурировал в материалах дела Эпштейна.

10 августа 2019 года стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством.

По данным CNN, в ночь самоубийства американского миллиардера Эпштейна в его камере не совершали обход.

Результаты вскрытия тела Эпштейна показали, что у него была сломана шея в нескольких местах.

Судмедэксперт Нью-Йорка подтвердил, что он покончил жизнь самоубийством.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: США не будут выводить войска из Ирака. Об этом в заявлении для прессы 10 января сообщила спикер Государственного департамента США Морган Ортагус. По ее словам, любая американская делегация, которую направят в Ирак, не будет обсуждать вопрос о выводе войск. Американские представители на Ближнем Востоке будут отвечать за стратегическое партнерство. Ортагус подчеркнула, что США сохранят военное присутствие […]