Физики рассказали, почему сгибаются спагетти при их отваривании

Американские специалисты в области физики изучили процесс смягчения спагетти во время их приготовления. В рамках исследования был проведен ряд экспериментов.

Ученым известно, что спагетти обладают огромным количеством механических свойств. Так, например, недавно эксперты обратили внимание на то, что сухую нить спагетти почти никогда не удается разломить на две части, потому что их всегда больше. Проведенные исследования показали, что первый надлом порождает волну распрямления, которая обязательно приводит к разломам и в других местах. Недавно исследователи из США принялись изучать процесс отваривания спагетти. Авторами работы выступили ученые из Калифорнийского университета.

Физики отметили, что процесс приготовления спагетти определяется сложной диффузией воды вглубь макарон. Новые данные планируют использовать в промышленной кулинарии.

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Последнее: Американские специалисты в области физики изучили процесс смягчения спагетти во время их приготовления. В рамках исследования был проведен ряд экспериментов. Ученым известно, что спагетти обладают огромным количеством механических свойств. Так, например, недавно эксперты обратили внимание на то, что сухую нить спагетти почти никогда не удается разломить на две части, потому что их всегда больше. Проведенные […]