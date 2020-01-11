Эксперты выяснили, как образовались планеты

Исследователи сообщили, что причиной рождения планет стала заряженная пыль. Оказалось, слипание частиц пыли в зародыш будущей планеты облегчают электростатические силы.

Проведенное недавно исследование показало, что зародыши планет способны появляться только в плотном газопылевом облаке, которое окружает молодую звезду. Сталкиваясь и слипаясь друг с другом, эти частицы пыли образуют тела крупных размеров. С помощью компьютерного моделирования эксперты определили, что на первых этапах рождения зародыши сталкиваются с определенными трудностями. Так, например, достигнув величины миллиметра, твердые и быстролетящие частицы отскакивают друг от друга. Таким образом, более крупные фрагменты не могут образоваться.

Специалисты отметили, что опыты с микросферами из базальта помогли понять, насколько тяжело проходит процесс образования планет и почему он является столь продолжительным.

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