Путин поблагодарил Германию за поддержку «Северного потока – 2»

Россия высоко ценит позицию Германии в поддержку проекта «Северный поток – 2», сообщил президент Владимир Путин по итогам продолжавшихся почти четыре часа переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
«В ходе состоявшихся у нас сегодня содержательных и полезных переговоров были затронуты ключевые вопросы двусторонних отношений в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере», – передает РИА «Новости» слова президента России.
Путин напомнил, что в активе РФ и Германии – целый ряд крупных совместных проектов в области энергетики. «Мы высоко ценим ответственную позицию правительства ФРГ в поддержку известного всем проекта «Северный поток – 2», – приводит его слова ТАСС.
Российский лидер также сообщил, что на встрече с Меркель обсуждался транзит российского газа через Украину. «Было отмечено важное значение достигнутых 1 декабря договоренностей между Газпромом и украинскими партнерами, в соответствии с которыми транзитные поставки будут осуществляться в течение следующих пяти лет», – сказал Путин, подчеркнув, что данные договоренности носят взаимовыгодный и сбалансированный характер и для России, и для Украины.
Встреча Путина и Меркель прошла в субботу в Кремле. Она началась в 14.30 мск.
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Последнее: Россия высоко ценит позицию Германии в поддержку проекта «Северный поток – 2», сообщил президент Владимир Путин по итогам продолжавшихся почти четыре часа переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. «В ходе состоявшихся у нас сегодня содержательных и полезных переговоров были затронуты ключевые вопросы двусторонних отношений в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере», – передает РИА «Новости» слова президента […]
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