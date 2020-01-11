Бортовые самописцы сбитого украинского лайнера решили отправить во Францию для расшифровки

Записи черных ящиков сбитого по ошибке гражданского самолета компании «Международные авиалинии Украины» будут расшифровывать во Франции. Об этом сказал глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, его слова передает местное информагентство INRA.

Он пояснил, что Иран использовал все свои средства для изучения записей черного ящика, однако у страны нет необходимого современного оборудования для их расшифровки.

Одновременно с этим Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поручил обнародовать результаты расследования происшествия, а председатель верховного суда Ирана Эбрахим Раиси потребовал в кратчайшие сроки собрать документы генштаба, Корпуса стражей исламской революции и Организации гражданской авиации, а также получить разъяснения со стороны официальных лиц, передает ТАСС.

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Украинский лайнер разбился на юге Тегерана утром 8 января. Все 176 человек на борту, включая девять членов экипажа, погибли. Большинство из них — пассажиры из Ирана и Канады. Иран признал, что самолет был непреднамеренно сбит иранскими военными, его приняли за вражескую цель.

Трагедия случилась на фоне нестабильной политической ситуации в регионе: в этот же день Иран атаковал американские базы на территории Ирака в ответ на убийство иранского высокопоставленного генерала Касема Сулеймани, которое санкционировал президент США Дональд Трамп.

Источник: Новая газета

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Последнее: Записи черных ящиков сбитого по ошибке гражданского самолета компании «Международные авиалинии Украины» будут расшифровывать во Франции. Об этом сказал глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, его слова передает местное информагентство INRA. Он пояснил, что Иран использовал все свои средства для изучения записей черного ящика, однако у страны нет необходимого современного оборудования […]