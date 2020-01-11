В Татарстане арестовали активиста, снявшего видео о суде над «Путиным», «Песковым» и «Сечиным»

Городской суд Набережных Челнов в Татарстане 11 января отправил под стражу до 29 февраля оппозиционера Карима Ямадаева.

Ямадаева задержали после того, как 29 декабря в Сети была опубликована первая серия веб-сериала «Судья Грэмм», где оппозиционер — автор основной идеи. В сериале некий судья судит президента России «Владимира Путина», его пресс-секретаря «Дмитрия Пескова» и главу «Роснефти» «Игоря Сечина» (лица всех троих не показываются, подсудимые изображены в виде людей в масках с соответствующими надписями).

В описании к видео сказано, что «авторский и актерский состав веб-сериала — это творческий коллектив людей, объединенных исключительно художественной идеей и не преследующих цель пропаганды насилия или разжигания ненависти к какой-либо социальной группе», а «любые совпадения героев с реальными людьми являются случайными».

Несмотря на это предупреждение, 31 декабря Карима Ямадаева задержали и взяли с него объяснительную о публикации ролика. 3 января силовики провели обыск в его квартире, а также в доме у его матери, после чего Ямадаев стал подозреваемым сначала по делу об оскорблении власти (ст.319 УК РФ), а потом и о призывах к терроризму в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). По ней ему грозит штраф в размере до одного миллиона рублей и лишение свободы на срок до семи лет.

В сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге на крестах Смоленского лютеранского кладбища появились портреты Путина, Медведева, Пескова, Собянина, Беглова, Шойгу и других государственных деятелей. с черными лентами, подразумевавшими, что все эти люди умерли. Полиция в связи с этой акцией завела дело Василеостровский районный суд возбудил уголовное дело по статье о «Надругательстве над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору» и задержала трех активистов “Агитроссии” – Андрея Жексимбаева, Павла Иванкина и Григория Кудрявцева.

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Последнее: Городской суд Набережных Челнов в Татарстане 11 января отправил под стражу до 29 февраля оппозиционера Карима Ямадаева. Ямадаева задержали после того, как 29 декабря в Сети была опубликована первая серия веб-сериала «Судья Грэмм», где оппозиционер — автор основной идеи. В сериале некий судья судит президента России «Владимира Путина», его пресс-секретаря «Дмитрия Пескова» и главу «Роснефти» «Игоря Сечина» (лица […]