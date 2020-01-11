Верховный суд Абхазии принял решение о назначении новых выборов, оппозиция продолжает удерживать здание Администрации президента

Верховный суд Абхазии принял решение о назначении в регионе новых выборов президента. В субботу это решение поступило в ЦИК страны, и теперь избирком должен определить дату, когда пройдет голосование. Решение в ЦИК в субботу доставил лично Алхас Квициниа, лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни»). В сентябре он проиграл во втором туре президентских выборов действующему главе региона Раулю Хаджимбе.

«Коллегия по административным делам Верховного суда определила решение по исковому заявлению Алхаса Квициниа о признании незаконным решение ЦИК об итогах выборов отменить полностью и принять по делу новое решение. Отменить решение ЦИК об итогах выборов. Назначить повторные выборы в установленные законом сроки», – зачитал решение судья Темур Тарба.

В самопровозглашенном регионе уже несколько дней продолжаются массовые протесты. Представители оппозиции захватили здание администрации президента, забаррикадировались в нем и требуют отставки Хаджимбы и назначения новых выборов.

Парламент вечером 10 января также обратился к главе государства с предложением о добровольном сложении полномочий. 19 из голосовавших депутатов поддержали постановление об этом, четыре были против, один – воздержался.

Пресс-служба президента еще до решения Верховного суда распространила заявление, в котором было сказано: «Понимая бесперспективность своих требований в суде, оппозиция решила перейти к радикальным методам. Ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности президент считает необходимым обсуждение всех вопросов за столом переговоров». Глава региона Рауль Хаджимба пока в отставку уходить отказывается. Накануне он провел встречу с с российской делегацией во главе с замсекретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым. После этого в Абхазии было заведено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Абхазия («Организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемых погромом и уничтожением имущества»).

*****

Абхазия, сепаратистский регион Грузии, провозгласила независимость после войны с Грузией в 1993 году. Россия последовательно поддерживала сепаратистские настроения в Абхазии, а в 2008 году после пятидневной российско-грузинской войны признала ее независимость. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, и обвиняет РФ в нарушении территориальной целостности страны и аннексии ее территории. В то же время Россия оказывает большую помощь самопровозглашенной республике и по официальным, и по неофициальным каналам, а также дала паспорта порядка 90% ее жителей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Городской суд Набережных Челнов в Татарстане 11 января отправил под стражу до 29 февраля оппозиционера Карима Ямадаева. Ямадаева задержали после того, как 29 декабря в Сети была опубликована первая серия веб-сериала «Судья Грэмм», где оппозиционер — автор основной идеи. В сериале некий судья судит президента России «Владимира Путина», его пресс-секретаря «Дмитрия Пескова» и главу «Роснефти» «Игоря Сечина» (лица […]