В Mercedes-Benz рассказали о новинках для России на 2020 год

Представители немецкого автоконцерна Mercedes-Benz рассказали, что в нынешнем году российский рынок пополнится ещё четырьмя новинками от их бренда. Речь идёт о кроссоверах GLB, GLE Coupe, электрокроссовере EQC и внедорожнике Mercedes-Maybach GLS.
Об этом в рамках интервью отечественным СМИ заявили сотрудники пресс-службы российского офиса компании. Уже летом в РФ должен появиться компактный 7-местный кроссовер Mercedes-Benz GLB, а также купе-кроссовер второй генерации Mercedes-Benz GLE Coupe. Немного позже состоится дебют электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC.
Заключительной новинкой является премиальный внедорожник Mercedes-Maybach GLS – его дебют на российском рынке ожидается во второй половине июля. Все сведения о модификациях и стоимости данных транспортных средств появятся незадолго до начала реализаций.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Представители немецкого автоконцерна Mercedes-Benz рассказали, что в нынешнем году российский рынок пополнится ещё четырьмя новинками от их бренда. Речь идёт о кроссоверах GLB, GLE Coupe, электрокроссовере EQC и внедорожнике Mercedes-Maybach GLS. Об этом в рамках интервью отечественным СМИ заявили сотрудники пресс-службы российского офиса компании. Уже летом в РФ должен появиться компактный 7-местный кроссовер Mercedes-Benz GLB, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ученые предсказали снижение интеллекта человечества из-за высокого содержания углекислого газа в атмосфере / 23 декабря
- Стартовали продажи бюджетного Blackview A80 Pro с аккумулятором 4680 мА•ч и квадрокамерой / 30 ноября
- Наука: Если не получается похудеть, проблему стоит искать в голове / 2 января
- Шоу «Давай поженимся!» могут закрыть после Нового года / 4 декабря
- Довели женщины: Глинников погряз в жуткой депрессии / 14 декабря
- Случаи, когда йети видели не простые граждане, а полицейские / 27 декабря
- Врач перечислил распространенные ошибки при лечении горла / 16 декабря
- «Кого сейчас я отшлепаю? «: Бледанс сняла эротический ролик / 2 декабря