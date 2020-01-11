В Mercedes-Benz рассказали о новинках для России на 2020 год

11.01.2020, 18:04, Разное

Представители немецкого автоконцерна Mercedes-Benz рассказали, что в нынешнем году российский рынок пополнится ещё четырьмя новинками от их бренда. Речь идёт о кроссоверах GLB, GLE Coupe, электрокроссовере EQC и внедорожнике Mercedes-Maybach GLS.
Об этом в рамках интервью отечественным СМИ заявили сотрудники пресс-службы российского офиса компании. Уже летом в РФ должен появиться компактный 7-местный кроссовер Mercedes-Benz GLB, а также купе-кроссовер второй генерации Mercedes-Benz GLE Coupe. Немного позже состоится дебют электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC.

Заключительной новинкой является премиальный внедорожник Mercedes-Maybach GLS – его дебют на российском рынке ожидается во второй половине июля. Все сведения о модификациях и стоимости данных транспортных средств появятся незадолго до начала реализаций.



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Последнее: Представители немецкого автоконцерна Mercedes-Benz рассказали, что в нынешнем году российский рынок пополнится ещё четырьмя новинками от их бренда. Речь идёт о кроссоверах GLB, GLE Coupe, электрокроссовере EQC и внедорожнике Mercedes-Maybach GLS. Об этом в рамках интервью отечественным СМИ заявили сотрудники пресс-службы российского офиса компании. Уже летом в РФ должен появиться компактный 7-местный кроссовер Mercedes-Benz GLB, […]

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