Панкреатит может излечить восстановление уровня гормона FGF21. Исследование на подопытных животных улучшило их состояние за одни сутки, сообщают исследователи объединенной группы США и Китая.

Успешное лечение позволяет надеяться, что клинические испытания сделают терапию тяжелого заболевания достаточно простой. Эксперимент с мышами, у которых был панкреатит, показал нестабильность уровня гормона FGF21. Вначале он повышался, а затем резко падал и практически исчезал. Причем такое «поведение» отмечалось при различных формах данного заболевания. Образцы клеток поджелудочной железы пациентов показал также пониженный уровень данного гормона. Заместительная терапия, примененная на грызунах, снизила симптомы болезни буквально в течение суток.

Кстати, острый панкреатит характеризуется очень сильной непроходящей болью под ложечкой и левым ребром, иногда она как бы опоясывает тело. Человек с острым панкреатитом буквально «застывает» на левом боку, чтобы не усиливать её при дыхании. У многих возникает сильная тошнота и рвота, поднимается температура тела. Около 70% всех случаев острого панкреатита возникают или из-за отравления алкоголем, или из-за желчнокаменной болезни.

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