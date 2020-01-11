OnePlus продемонстрирует новую технологию экрана 13 января

Всего несколько дней назад в OnePlus продемонстрировали «Concept One» — первое концептуальное устройство компании на CES 2020. Теперь производители в социальной сети Weibo анонсировали еще одно мероприятие, которое запланировано на 13 января в Китае. Согласно изображению тизера, компания может раскрыть некоторые новые загадочные технологии экрана.

Тизер-изображение ни на что не указывает, за исключением того факта, что мероприятие состоится 13 января в Шэньчжэне, Китай, и в нем будет задействована какая-то технология экрана. Кроме того, есть контур дисплея без «челки» или камеры.

[center]

По некоторым данным, компания может продемонстрировать OPPO подобные технологии камеры в экране. Однако, даже если это произойдет, данная технология не будет использоваться в предстоящей серии OnePlus 8. Из-за утечек в 3D CAD, произошедших несколько месяцев назад, OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro предложили использовать перфорированные дисплеи.

Кроме того, обнародование дизайна OnePlus 8 Lite в прошлом месяце, также продемонстрировало, что она появилась с перфорированным экраном, но прототип указывает на устройство с выемкой, похожей на OnePlus 6. Это означает, что OnePlus может либо объявить панель обновления 120 Гц для своих будущих телефонов, либо что-то менее известное, например, электрохромное стекло, присутствующее в OnePlus Concept One.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Верховный суд Абхазии принял решение о назначении в регионе новых выборов президента. В субботу это решение поступило в ЦИК страны, и теперь избирком должен определить дату, когда пройдет голосование. Решение в ЦИК в субботу доставил лично Алхас Квициниа, лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни»). В сентябре он проиграл во втором туре президентских выборов действующему главе региона Раулю Хаджимбе. […]