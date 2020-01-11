Администрация президента Украины опубликовала фотографии обломков «Боинга»

Администрация президента Украины Владимира Зеленского опубликовала фотографии обломков сбитого в Иране самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».
К расследованию авиакатастрофы приступил оперативный штаб при Совете национальной безопасности и обороны Украины, созданный по поручению президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее Зеленский заявил, что после признания иранскими военными вины за сбитый самолет ожидает от иранских властей полного признания вины и доведения расследования до конца. «Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины», — написал он.
По словам Зеленского, Украина ждет от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.
«Надеемся, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий, — подчеркнул он. — Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости».
11 января Иран признал, что сбил украинский самолет.
Пассажирский Boeing 737-800, направлявшийся в Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
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Последнее: Администрация президента Украины Владимира Зеленского опубликовала фотографии обломков сбитого в Иране самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». К расследованию авиакатастрофы приступил оперативный штаб при Совете национальной безопасности и обороны Украины, созданный по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявил, что после признания иранскими военными вины за сбитый самолет ожидает от иранских властей полного признания вины и доведения […]
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