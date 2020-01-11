«Ростех» потратит почти 800 млн рублей на поездки своих сотрудников

11.01.2020, 17:57, Новости дня

Госкорпорация «Ростех» потратит на поездки сотрудников шести своих компаний 790 млн рублей, соответствующий тендер обнаружило «МБХ медиа» на портале госзакупок.

500 млн рублей потратят на поездки сотрудников концерна «Созвездие», который разрабатывает военные системы управления, связи и радиоэлектронной борьбы.

160 млн рублей выделено на командировки для концерна радиостроения «Вега», 80 млн рублей — для НПП «Исток», разрабатывающего электронику для связи и радиолокации.

Еще 45 млн рублей потратят на поездки сотрудников компании «Российская электроника», 3,6 млн рублей — «Системы управления», а 2 млн рублей выделено на поездки сотрудников «Объединенной приборостроительной корпорации».

За эти деньги будут организованы поездки по железной дороге и перелеты, обслуживание в VIP-залах аэропортов, трансферы и прокат автомобилей, бронирование номеров в гостиницах, оформление виз и страховок.



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