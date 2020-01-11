Мнение: Исторические зарплаты, профессии-должники и две причины неравенства

1. Интересная попытка сравнения зарплат и уровня жизни в разные исторические эпохи. Авторы заглавного видео рассматривают примеры древнегреческого строителя, древнеримского учителя, средневекового английского лучника и русского дореволюционного рабочего:

https://www.youtube.com/watch?v=9qkyAYLbrPU

Спойлер: в соревновании победил древний грек, и лишь немногим хуже выглядит древний римлянин. Однако есть нюанс: рассматривались свободные люди, а не рабы, которых в Древней Греции и Риме было крайне много. Кроме того, квалифицированные строитель, учитель и лучник были по тем временам хорошо оплачиваемыми профессиями.

Приведу здесь полную расшифровку фрагмента про дореволюционного рабочего:

Последний гость нашего списка – работник одной из обычных фабрик Петербурга Василий. На дворе – 1913-й. До Первой мировой осталось недолго, и работяга мечтает о светлом будущем. Может ли он себе его позволить? Слава Богу, с тех времён цифр имеется много.

Согласно официальным данным, средняя зарплата подобных работяг составляла 24 рубля в месяц. Ну а цены на всё, что угодно, прекрасно сохранились до сих пор. Вино у нас не в почёте, и поэтому стартовать придётся с пива. В среднем, дешёвенькие сорта вроде мюнхенского стоили около 10 копеек за литр, то есть на свою дневную зарплату Василий мог купить где-то 8 литров пивка.

Сохранилась вывеска ресторана «Прогресс», который зазывал всех желающих откушать полноценный обед со сменой блюд за 40 копеек, то есть, где-то за половину дневного дохода Василия. Раз уж в примере с Джоном мы говорили о сыре, то на дневную зарплату Вася мог взять чуть больше килограмма сыра «Российский». Лучник Джон за годы до него покупал полтора, на дневную зарплату Джон брал 72 яйца, а Василий – где-то 40.

Впрочем, ввиду различных профессий сравнение не слишком корректное, однако видно, что кушать наш работяга с завода мог довольно плотно и вкусно. Ведь если перейти к более простым вещам, то килограмм картошки стоил 5 копеек: за день Вася зарабатывал где-то на 16-17 кило картошки – более чем достаточно, чтобы не голодать.

Перейдём к квартирам. Сохранились записи аренды квартир на окраине Москвы. Простенькая однушка тогда арендовалась за 5-7 рублей в месяц, а это примерно одна четвёртая часть дохода Василия.

Одежда в целом стоила терпимо: ботинки продавались по 2 рубля, красивые рубахи – по 3, а утеплиться хорошеньким пальто обходилось в 15 рублей. Именно поэтому рабочие чаще щеголяли в ватниках или в чём-то попроще. И в основном пешком, ибо даже рабочая лошадь стоила 70 рублей, а уж способная для перевозки доходила до 100. Даже корова обходилась в 60 рублей. Так что проблем у Васи не было разве что с едой, да с минимальной арендой.

Рассуждения про недоступность лошадей вызывают удивление. Если считать тогдашнюю лошадь аналогом современного недорогого автомобиля, то купить её за 3-4 месячных зарплаты – это не так уж и плохо.

Очевидно, что если Василий достаточно умён, чтобы не тратить всю зарплату на питьё баварского, то он без проблем сможет откладывать на крупные покупки, вроде того же пальто или лошади. Также у него будет выбор: либо припеваючи жить в одиночку, либо слегка поужаться и неплохо устроиться с семьёй.

2. С точки зрения российских коллекторов, не все работы одинаково хороши:

https://lenta.ru/news/2020/01/09/debt/

Самыми ненадежными должниками, как правило, становятся заёмщики, работающие охранниками, водителями и официантами. К такому выводу в своем исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру») пришла Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств.

Также в число профессий, представители которых чаще остальных оказываются неплатежеспособными, авторы включили слесарей, монтажников, грузчиков, сварщиков и кладовщиков.

Самыми дисциплинированными плательщиками по кредитам являются профессиональные военные. На них приходится всего 0,6 процента совокупного портфеля коллекторов. Также в число надежных заёмщиков входят врачи и учителя.

Отсутствие долговых проблем у врачей и учителей лишний раз показывает, что традиционные жалобы публики на их горькую судьбу всё больше расходятся с реальностью.

Наличие сварщиков и монтажников в списке ненадёжных профессий вполне объяснимо. Хоть средние зарплаты и у тех, и у других достаточно высоки, эти профессии предполагают относительную свободу смена места работы: сегодня густо, а завтра пусто. В таких условиях легко увлечься, потратить все деньги и оказаться на мели.

https://russia.trud.com/salary/692/4280.html

https://russia.trud.com/salary/692/4468.html

Тем, кто у нас отвечает за профессиональное образование и повышение квалификации, явно стоит задуматься о внедрении курсов по финансовому ликбезу. Мало научить людей хорошо зарабатывать. Нужно ещё и научить их планировать свои финансы хотя бы на несколько лет вперёд.

3. Короткая заметка на «Ленте.Ру», в которой указаны два, казалось бы, совершенно противоположных взгляда на главные причины неравенства в современном мире:

https://lenta.ru/news/2020/01/10/bednost/

Аналитики указали, что после финансового кризиса 2008-го темпы роста производительности труда в развивающихся экономиках так и не смогли восстановиться. В среднем один работник 60 процентов развивающихся стран производит за то же время менее 1/5 того, что выпускает работник развитых экономик. Именно этот разрыв, по мнению представителей Всемирного банка, в большей степени определяет неравенство доходов в мире.

В конце 2019-го основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио объяснил бедность большинства людей. По его словам, причиной того, что капитализм и глобальная экономика в целом уже не работают в интересах большинства людей, является беспрецедентная доступность денег для богатых. Далио также указал, что деньги стали почти бесплатны для тех, у кого они уже есть, а всем остальным они почти недоступны. Это ведет к росту больших состояний и разрыву между богатыми и бедными.

На самом деле, одно другому не противоречит. Развивающиеся страны по-прежнему неэффективны и плохо организованы, им ещё предстоит проделать долгий путь. Во многих развитых странах, тем временем, капитализм зашёл слишком далеко, свернул не туда, расстроился и сломался.

Россия в этом плане занимает уникальное положение. По ряду важнейших параметров мы являемся развитой страной, однако у нас сохраняются заметные проблемы с производительностью труда (и это плохо), а с другой стороны – наша экономика свободна от тех финансовых болезней, которые поразили западные страны (и это хорошо). Лучшее, что мы можем сделать в данной ситуации – это повысить собственную эффективность и при этом избежать ошибок наших конкурентов.

Источник: Место для дискуссий

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