Toyota презентовала полноприводную спецверсию Toyota GR Yaris

11.01.2020, 17:52, Новости дня

Японская компания Toyota объявила о начале приема заказов на новые спецверсии Yaris, которые получили названия First Edition и High-performance First Edition.

Приобрести обе новинки станет возможным уже к лету нынешнего года. Особенностью данных автомобилей значится применение системы полного привода. Разработчиками проведены серьезные доработки, которые практически с нуля воссоздавали популярную модель. Под капотом спецверсии Yaris установлен 1,6-литровый двигатель с мощностью 272 л.с.

Также заявлено, что новая модель имеет 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Отличить спецверсию можно также по форме решетки радиатора, бамперам и другим изменениям нового автомобиля.



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