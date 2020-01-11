BMW девятый год подряд достигает рекордные продажи

Немецкая компания BMW в 2019 году увеличила объемы продаж своих автомобилей на мировом рынке.

Всего за период с января по декабрь минувшего года удалось продать свыше 2,52 млн автомобилей. Данный результат на 1,2 процента больше, чем за аналогичный промежуток 2018 года. Кроме того, позитивная динамика продаж сопровождается на протяжении последних 9 лет. Вместе с тем в 2018 году продажи BMW достигали лишь 2,16 млн автомобилей.

В прошлом году также продали порядка 5,1 тысяч роскошных моделей Rolls-Royce, что на четверть больше, чем в 2018 году. В отчете компании указали, что в 2019 году удалось продать более 145,8 тысяч электрических автомобилей, что на 2,2 процента больше, чем годом ранее.

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