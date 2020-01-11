Продажи автомобилей японских брендов в РФ упали на 10%

Аналитики сообщили, что продажи японских автомобилей на российском рынке существенно снизились.

Всего за период с января по ноябрь 2019 года на рынке РФ удалось продать порядка 270 тысяч японских автомобилей, что на 10 процентов уступает результатам, достигнутым годом ранее. Также специалисты отметили существенное сокращение спроса на автомобили Honda, которые утратили около 64 процентов от прошлогодних результатов.

Также значится, что японские автомобильные гиганты Infiniti и Nissan утратили у россиян 25 и 22 процента соответственно. Несмотря на то, что японский бренд Toyota пользуется высоким спросом на российском рынке, однако продажи сократились на 5 процентов. Также сообщается, что существенно прирост получила марка Suzuki, прибавившая около 23 процентов к прошлогодним результатам.

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