Ravon привезёт в Россию новый недорогой автомобиль

Сегодня стало известно о скором выходе в РФ новой недорогой модели Ravon, которая окажется в сегменте бюджетной техники.

В компании анонсировали, что поступление данной модели позволит существенно повысить продажи, а также улучшить репутацию бренда у местных покупателей. Однако разработчики пока умалчивают подробности о готовящейся новинки для России. Эксперты уверены, что новая модель Ravon сможет приятно удивить своим дизайном, а также техническим оснащением.

Напомним, с начала 2018 года поставки автомобилей компании Ravon приостановлены, однако осенью прошлого года появились первые предпосылки к возможному возврату марки на российский рынок. Пока точные сроки выхода новой модели Ravon удерживаются в тайне.

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