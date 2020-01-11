На Украине забили тревогу из-за планов жесткой цензуры в интернете

Внесенный в Верховную раду законопроект о СМИ нарушает законы и международные обязательства Украины, заявили в Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ), призвав депутатов доработать документ, который в нынешней редакции «вводит жесткую цензуру в интернете».

По словам исполнительного директора ИнАУ Владимира Куковского, законопроект, в частности, фактически признает операторов и интернет-провайдеров средствами массовой информации и субъектами в сфере медиа, после чего их деятельность будет подлежать регулированию этим законом, передает ТАСС.

Куковский обратил внимание на то, что полномочия Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания предлагается распространить на сферу электронных коммуникаций, что противоречит соглашению об ассоциации и другим директивам ЕС, согласно которым регулирование осуществляет отдельный независимый национальный регулятор.

По его мнению, законопроект создает коррупционные предпосылки для субъективных трактовок представителями Нацсовета при применении санкций и штрафов.

В декабре сообщалось, что министерство культуры Украины подготовило законопроект о медиа, который ужесточает контроль за работой СМИ, а также подробно описывает ограничения в подготовке журналистских материалов о России.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: США поздравили Цай Инвэнь с переизбранием на пост президента Тайваня. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, которое было опубликовано в субботу на сайте Госдепартамента. В заявлении Помпео говорится, что Тайвань «в очередной раз демонстрирует силу своей прочной демократической системы», которая, наряду с экономическими достижениями, делает Тайвань «примером для Индо-Тихоокеанского региона». По словам Помпео, […]