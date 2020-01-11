Высший совет правосудия уволил фигуранта дела о «пленках Вовка» одесского судью Шепитко

Высший совет правосудия 9 января принял решение уволить судью Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко – фигуранта уголовного производства о давлении на членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Об этом говорится на сайте ВСП.

Так, Высший совета правосудия оставил в силе решение Первой дисциплинарной палаты ВСП от 13 сентября 2019 года.

По мнению правосудия, судья запретил членам Высшей квалификационной комиссии Украины проводить квалификационнон оценивание. Решение им было принято с нарушением правил юрисдикции и без достаточных обоснований, считают в ВСП.

Шепитко фигурирует в уголовном деле о «пленках Вовка» о прослушке главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и его коллег.

26 июля сотрудники ГПУ и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели в ОАСК обыск. По информации Генпрокуратуры, судьи этого суда системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины.

В производстве было четверо подозреваемых: глава ОАСК Павел Вовк, его заместитель Евгений Аблов, судья ОАСК Игорь Погребниченко и одесский судья Шепитко.

Адвокат Евгений Солодко сообщил, что в ходе обыска был поврежден сервер суда и изъяты материалы дел, в которых фигурируют экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк и директор НАБУ Артем Сытник.

В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Тогдашний глава суда Павел Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это «цирк», а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 судей Окружного админсуда Киева пожаловались в Высший совет правосудия на давление со стороны ГПУ и НАБУ.

11 ноября адвокат судей ОАСК Андрей Заяц заявил, что дело о судьях Окружного админсуда Киева будет закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с канцлером Германии Ангелой Меркель выразил беспокойство тем, что большое количество наемников были переброшены в Ливию из зоны Идлиба в Сирии. «Вообще в зоне конфликта много всяких наемников, в том числе, по нашим данным, значительное количество наемников переброшены из Идлибской зоны Сирии в зону […]