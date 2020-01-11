Высший совет правосудия уволил фигуранта дела о «пленках Вовка» одесского судью Шепитко

Высший совет правосудия 9 января принял решение уволить судью Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко – фигуранта уголовного производства о давлении на членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Об этом говорится на сайте ВСП.
Так, Высший совета правосудия оставил в силе решение Первой дисциплинарной палаты ВСП от 13 сентября 2019 года.
По мнению правосудия, судья запретил членам Высшей квалификационной комиссии Украины проводить квалификационнон оценивание. Решение им было принято с нарушением правил юрисдикции и без достаточных обоснований, считают в ВСП.
Шепитко фигурирует в уголовном деле о «пленках Вовка» о прослушке главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и его коллег.
26 июля сотрудники ГПУ и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели в ОАСК обыск. По информации Генпрокуратуры, судьи этого суда системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины.
В производстве было четверо подозреваемых: глава ОАСК Павел Вовк, его заместитель Евгений Аблов, судья ОАСК Игорь Погребниченко и одесский судья Шепитко.
Адвокат Евгений Солодко сообщил, что в ходе обыска был поврежден сервер суда и изъяты материалы дел, в которых фигурируют экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк и директор НАБУ Артем Сытник.
В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Тогдашний глава суда Павел Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это «цирк», а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.
11 судей Окружного админсуда Киева пожаловались в Высший совет правосудия на давление со стороны ГПУ и НАБУ.
11 ноября адвокат судей ОАСК Андрей Заяц заявил, что дело о судьях Окружного админсуда Киева будет закрыто из-за отсутствия состава преступления.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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