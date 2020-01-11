Украина заняла 10 место в мужской эстафете на Кубке мира по биатлону

Сборная Украины по биатлону заняла 10 место в мужской эстафете на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».
Первое место заняла сборная Норвегии, второе – сборная Франции (+4,4), бронзовую награду завоевала сборная Германии (+48,2).
Украина отстала от лидера на три минуты 31,1 секунды. Украинские спортсмены пробежали три штрафных круга и потратили девять дополнительных патронов.
Сборную Украину представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко и Сергей Семенов.
Ранее женская сборная Украины по биатлону заняла шестое место в эстафете.
12 января в рамках Кубка мира по биатлону пройдет мужской масс-старт, начало в 15.30.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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