На тестах был обнаружен новый хетчбэк Hyundai i30 2021

Южнокорейский бренд Hyundai активно занимается дорожными испытаниями новой модели хетчбэка Hyundai i30 2021 модельного года.

В свою очередь, ряд специалистов прогнозируют, что официальный дебют новинки состоится на ближайшем автосалоне в Женеве. Напомним, актуальное поколение хетчбэка i30 доступно на рынке в течение последних трех лет, однако теперь поступит более продвинутая модификация. Указано, что модель получит современную головную оптику, видоизмененные задние фонари, а также ряд других улучшений.

Кроме того, хетчбэк i30 2021 модельного года похвастается новыми оттенками окраски кузова. Пока подробности о технических параметрах автомобиля не сообщаются и будут раскрыты ближе к официальной премьере.

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