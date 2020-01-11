Физики разобрались в сгибании спагетти во время их приготовления

Американские физики выяснили причины и характер сгибания спагетти во время приготовления этого блюда. Эксперты опубликовали изображения полного процесса готовки макаронных изделий для наилучшей консистенции блюда.

Ученые из США заинтересовались вопросом поиска оптимального способа доведения продукта до мягкого состояния. При помощи математической модели они варили одну макаронину, расположив ее под углом ко дну кастрюли. Благодаря этому удалось раскрыть ряд необычных свойств спагетти. Ранее ученый мир уже доказал такой факт, как почти абсолютная невозможность переломить сухую нить спагетти ровно надвое. К слову, научное объяснение подобного феномена получило в 2005 году так называемую «Шнобелевскую премию».

Новая работа специалистов Университета Калифорнии объясняет поведение этих макаронных изделий из пшеницы твердых сортов «дурум» в воде. Разместив две одинаковые макаронины на дне и на стенке кастрюли, они исследовали три стадии изменения объекта в процессе варения. Как выяснили эксперты, за время приготовления происходят стадии провисания, оседания и закручивания нити спагетти. Объясняются они смягчением от воды и частично последующим влиянием силы притяжения.

В целом же весь процесс готовки основан на сложной диффузии воды вглубь изделия. Стадия доведения до готовности завершается при достижении поверхности раздела сухой и влажной частей центра нити. Также исследователи в процессе эксперимента использовали вместо макаронин гибкий стержень, полностью доказав все свои предположения. Разработка ученых может быть полезна для сферы промышленной кулинарии.

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