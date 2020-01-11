В столичном магазине устроили драку за джинсы

В московском магазине Levi’s устроили драку за джинсы. По данным телеграм-канала Mash, пара подозрительных парней пытались украсть вещи. На этот раз план сработал не до конца. Консультанты остановили злоумышленников с джинсами в руках, попросили заплатить, началась драка. Победителями схватки оказались продавцы.
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