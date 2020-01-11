Audi представит новый кроссовер Audi Q9 к концу 2020 года

11.01.2020, 17:31, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Audi намерен презентовать одновременно две новинки, одна из которых поступит уже к концу 2019 года.

Предполагается, что первой из двух предстоящих моделей окажется полноразмерный кроссовер Audi Q9, который отличается своим дизайном и характеристиками. В свою очередь, новинка сможет похвастаться трехрядным салоном, а также возможность составить конкуренцию для BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Также эксперты прогнозируют, что кроссовер получит производительный мотор с мощностью 592 л.с.

Инсайдеры также анонсировали, что немецкие инженеры ведут работу над выпуском нового поколения купе ТТ, которое окажется преемником для устаревших A3 Sportback и A5 Sportback. Однако официальный дебют четырехдверной новинки может состояться уже к 2021 году.



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