Яна Гладких вернулась домой с грудным сыном после реабилитации

В московский дом после реабилитации вернулась актриса Яна Гладких. Ее грудной сын родился с пороком сердца и мог скончаться, если бы не вовремя оказанная медицинская помощь.

Яна Гладких родила второго ребенка осенью прошлого года. Мальчика она с супругом Иваном Ширшовым назвала Степаном. Как только малыш родился, его сразу же направили на операцию, поскольку еще на ранней стадии развития плода диагностировали сердечное заболевание. Когда мальчик появился на свет, врачи не давали никаких положительных прогнозов. Теперь, похоже, все проблемы позади, и Яна Гладких на своей странице в Instagram показала видео под название «Три богатыря». В ролике Иван Ширшов готовит на кухне, а за ним наблюдают Степан и его старший брат. В комментариях подписчики желали счастья и здоровья членам семьи.

Отметим, до этого Гладких рассказывала о том, что врачи рекомендовали ей сделать аборт, когда они выявили страшный диагноз у малыша. Однако актриса отказалась пойти на такой шаг. При помощи друзей и знакомых актриса собрала около 4 миллионов рублей и отправилась с сыном на лечение в Швейцарию.

Врачи рассказывали, что порок сердца Степана мог быть вызван простудой у матери во время беременности. Это произошло на раннем сроке, когда формировались органы ребенка. Яна Гладких благодарит супруга за помощь в столь сложный период и отмечает, он сделал все для своей семьи.

Актриса Яна Гладких известна по ролям в сериале «Город» и спектакле «Дворянская жизнь».

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