Из-за Крыма Украина подает против РФ обновленные иски на $5 млрд без учета процентов – Витренко

Украина подает обновленные иски против России из-за невозможности использовать свои активы в оккупированном Крыму. Об этом 8 января сообщил LIGA.net исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований – $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд.» – сказал он.

Витренко предположил, что решение о сумме компенсаций Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге примет в конце 2020 года или в 2021 году.

Топ-менеджер «Нафтогазу» отметил, что именно он отвечает за экономическую сторону исков по активам в Крыму.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации полуострова украинские компании подали в международные инстанции иски о защите инвестиций в Крыму. Среди них – НАК «Нафтогаз України», АО «Ощадбанк», ООО «Аэропорт Бельбек», «ПриватБанк», ООО «Лугзор», компания «Стабил», ООО «Эверест» и другие.

В частности, в октябре 2014 года иск подало ПАО «Укрнафта», иск приняли к рассмотрению весной 2016 года. 26 июня 2017 года арбитражный суд признал наличие у него юрисдикции рассматривать спор по договору. РФ обжаловала данное решение в Верховном суде Швейцарии, но тот в октябре 2018 отклонил российский иск. 12 апреля 2019 года арбитражный суд принял решение взыскать с РФ в пользу «Укрнафти» почти $44,5 млн. На сумму компенсации, согласно решению арбитражного суда, начисляются проценты начиная с 22 апреля 2014 года.

9 января 2020 года Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России на решение о выплате 12-ти украинским компаниям ₣80 млн (около $82,1 млн) компенсации за экспроприацию имущества в оккупированном РФ Крыму.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле выразил надежду, что до крупномасштабных военных конфликтов на Ближнем Востоке дело не дойдет. В противном случае мир ждет катастрофа, предостерег российский лидер. «Что касается ситуации [на Ближнем Востоке] в целом, то надеюсь, что до крупномасштабных военных конфликтов дело не дойдет», – […]