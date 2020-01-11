Поклонская рассказала о проблемах крымчан с получением паспорта РФ

По словам депутата Государственной Думы Натальи Поклонской, на данный момент у 60 жителей крымского полуострова существуют проблемы с получением паспорта РФ. На приёме у политика побывали местные жители, порой со слезами на глазах рассказывавшие ей свои истории. Оказывается, чиновники запрещают выдавать российское гражданство тем людям, у которых отсутствуют документы, свидетельствующие об отказе от гражданства Украины.
Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Натальи Поклонской. По мнению депутата Госдума, на данный момент подобной проблемы существовать не должно в принципе. Более того, у некоторых граждан сложности с получением паспорта наблюдаются уже несколько лет. Главной причиной для отказа со стороны местных чиновников является отсутствие бумаг об отказе от украинского гражданства. В некоторых случаях у крымчан появляются проблемы с поиском работы. Чуть реже, у местных жителей нет письменных доказательства нахождения на полуострове в 2014 году во время проведения референдума.
В заключении Поклонская заявила, что разберется со всеми подобными случаями, и призвала поддержать её в решении данной проблемы руководителей компетентных органов.
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