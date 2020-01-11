Появились подробности о кроссовере Geely Coolray для России

Сегодня стало известно о получении ОТТС в отношении китайского кроссовера Geely SX11.
Сообщается, что новая модель будет продаваться на российском рынке под названием Coolray. В свою очередь, сертификация паркетника для местного рынка состоялась осенью прошлого года, однако старт продаж может состояться уже в ближайшее время. В базе данных указывается, что новый кроссовер Coolray получил 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 150 л.с.
Кроме того, предложенный агрегат будет работать на 92-ом бензине. Новый кроссовер Coolray приводится в движение 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Новинка получил расширенное оснащение, включая системы безопасности, датчики контроля давления в шинах и многое другое. Стоимость модели пока не раскрывается производителем.
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