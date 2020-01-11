“Превратил мою жизнь в кошмар”: Шейх Дубая более 40 лет не дает первой жене видеться с дочерью

Ливанка Ранда аль-Банна в новом интервью откровенно пояснила о последствиях отношений с шейхом Дубая. Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум более 40 лет не дает ей видеться с родной дочерью, из-за чего жизнь матери превратилась в кошмар.

Имя арабского шейха всплывало в СМИ после истории о побеге принцесс Хайи и Латифы. Первой удалось успешно скрыться от Мохаммеда, пока вторую вернули домой. Однако задолго до них от его действий пострадала первая жена, которая решила прервать молчание. Изданию The Sunday Times она рассказала, что познакомилась с будущем мужем, когда ей было всего 16 лет, а ему — 23. Спустя время влюбленные сыграли свадьбу, и в первое время она летала на частных самолетах, они посещали клубы и танцевали до утра, а супруг ее никогда не осуждал. Однако после рождения дочери Манал в семье произошел разлад. В итоге ее без средств к существованию выслали в Ливан, а пятимесячная наследница осталась с отцом.

С тех пор ливанка неоднократно просила о встрече с дочерью, но каждый раз получала отказ. В 2000 году шейх пообещал организовать встречу и пригласил экс-жену на мероприятие, где предложил “найти” Манал среди множества других девушек, считая, что материнский инстинкт ей подскажет. В итоге оказалось, ее дочери и вовсе там не было, а спустя время бывшей избраннице Мохаммеда запретили въезд в ОАЭ. Сейчас девушке больше 40 лет, а ее мать не теряет надежды однажды снова обнять наследницу.

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