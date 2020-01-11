В России появится новый бюджетный автомобиль от Ravon

Производитель из Узбекистана Ravon заявил о намерениях начать на рынке РФ продажи нового бюджетного автомобиля. Стоимость модели составит от 600 тысяч до 900 тысяч рублей.

По словам источников, владеющих инсайдерской информацией, вероятнее всего, российским покупателям будет доступна модель Chevrolet Onix, которая на данный момент уже продается в Китае и Бразилии. В текущем году на заводе в Узбекистане начнут готовить авто к производству. Локализация сборки будет достигать 60%.

Chevrolet Onix построен на базе GEM (Global Emerging Markets), которая имеет длину 4474 мм, колесную базу в 2600 мм. Под капотом автомобиля разработчики установили двигатель объемом 1,3 литра, работающий на бензиновом топливе. Мощность силового блока составляет 114 лошадиных сил. Эксперты считают, что российская модификация модели будет оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 140 лошадиных сил.

На данный момент модельный ряд Ravon в РФ представлен хэтчбеком R2 (стоимость 646 тыс. рублей), седанами Nexia R3 (от 670 тыс. рублей) и R4 (от 678 тыс. рублей). Данные модели являются копиями Spark, Aveo и Cobalt от Chevrolet.

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