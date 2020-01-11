При подрыве боевой машины в Афганистане погибли двое военных США

В результате подрыва американского боевого автомобиля на мине, заложенной на одной из дорог в южной части Афганистана, погибли двое американских военнослужащих, сообщил афганский телеканал «Толо Ньюс».

По словам представителя операции «Решительная поддержка» (Resolute Support), боевая машина американского контингента, входящего в состав миссии НАТО, подорвалась на самодельном взрывном устройстве в уезде Данд южной провинции Кандагар, передает ТАСС.

Еще двое военных получили ранения.

Ответственность за подрыв американского военного транспорта взяла на себя радикальная афганская группировка «Талибан» (запрещена в РФ).

В октябре сообщалось, что Соединенные Штаты вывели из Афганистана 2 тыс. военнослужащих.

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