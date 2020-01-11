Гордон: Борьба с коррупцией и экономические реформы Зеленскому удадутся, мир с Россией, считаю, нет

Перед президентом Украины Владимир Зеленским стоит три главных задачи – борьба с коррупцией, экономические реформы и установление мира, с двумя из них за свою каденцию он должен справиться. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 9 января высказал журналист, основатель интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрий Гордон.

«Первая [задача] – это решение вопроса войны и мира. Вторая задача – это мощное экономическое развитие Украины. И третья задача – борьба с коррупцией. Справиться с коррупцией ему по силам, и он уже делает первые, но решительные шаги. Что касается экономических реформ – вопрос сложнее, потому что не хватает знаний, не хватает опыта, не хватает специалистов. Сегодня, к сожалению (я обсуждал этот вопрос с целым рядом специалистов, [бывших] министров), в правительстве Украины [только] четыре министра соответствуют своим должностям. Остальные – случайные пассажиры на этом теплоходе. К сожалению. Но Зеленский это понимает. Он вообще умный. Знаете, у него есть несколько очень серьезных плюсов: он порядочный и умный. Это те две ступеньки, на которых можно строить все остальное. Плюс он патриот своей страны. Я думаю, что, как говорил [президент Беларуси] Александр Григорьевич Лукашенко, правительство он будет ператрахивать», – предположил журналист.

Вопрос восстановления территориальной целостности Украины – намного сложнее, подчеркнул Гордон.

«Перед ним непростая задача стоит, потому что когда ты имеешь дело с дьяволом, очень трудно… Пока есть [Владимир] Путин в Кремле – и я в этом убежден абсолютно – Россия Крым не отдаст. Отдаст ли она Донбасс? Я считаю, что нет. Мы, кстати, на эту тему с Зеленским говорили. У нас был очень хороший разговор на эту тему. Я считаю, что Россия Донбасс отдаст только в одном случае – на своих условиях. А что это значит? Это значит всучить, хотя «всучить» – плохое слово, всадить Украине гнойник, который будет разлагать всю страну изнутри», – сказал журналист.

По его мнению, разрешить конфликт с Россией не смог бы сейчас ни один руководитель Украины, «даже если бы президент был семи пядей во лбу и фамилия его была Рейган».

«Борьба с коррупцией и экономические реформы Зеленскому должны удаться. Он просто обречен, чтобы ему это удалось. Что касается мира с Россией, что касается возвращения украинских территорий, я считаю, что ему это не удастся. И не удастся не потому, что это Зеленский. Это не удастся до тех пор, пока этого не захочет Путин и тот, кто придет вместо него», – уверен журналист.

Гордон подчеркнул, что избиратели ждут от Зеленского установления мира, но предположил, что президенту простят «даже если он оступится где-то».

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

После избрания президентом Украины Зеленский заявлял о желании разрешить конфликта на Донбассе в ближайшее время. «Очень надеюсь, что через год у нас уже не будет этой войны», – сказал он в июле 2019 года.

В декабре в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. По данным «Украинской правды», в окружении президента возлагали большие надежды на этот саммит. В итоге стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня (о полном перемирии так и не удалось договориться) и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» (обмен состоялся в конце года), обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит через четыре месяца. После переговоров Зеленский сказал, что с Путиным «сложно договариваться», потому что нужно «каждое слово урегулировать». «Это сложно. Я просто другой человек – я быстрый человек, я думаю, ну, раз-раз – договорились… Нет. Тут по-другому. Тут другая, скажем так, природная биомеханика», – поделился впечатлением президент.

По данным опроса, который в ноябре провел Фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, 58,5% украинцев считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все, 14,4% выступают на любые компромиссы с кем угодно и о чем угодно, 15,8% уверены, что мир на Донбассе можно установить только с позиции силы, 11,3% затруднились ответить.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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