Changan представит в Женеве новый кроссовер Uni-T

Китайская марка Changan намерена презентовать на ближайшем автосалоне в Женеве новый кроссовер Changan Uni-T.
Известно, что новинка в настоящее время проходит по базам под кодовым обозначением S202. Кроме того, паркетник сможет похвастаться привлекательным дизайном кузова, отличающимся от ранее выпущенных автомобилей. Новинка Changan Uni-T получила стильную светодиодную оптику, а также выдвижные дверные ручки.
Что касается интерьера, то никаких подробностей пока не раскрывается. Вместе с тем кроссовер поступит на рынок с двумя вариантами моторов на 1,5 и 2,0 литра. Также есть предположения, что автомобиль получит систему полного привода. Остальные данные озвучат в рамках запланированной премьеры.
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