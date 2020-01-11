«Заряженный» Volkswagen Golf R тестируют в ЮАР

Фотошпионам удалось запечатлеть в ходе тестовых испытаний обновленную модель Volkswagen Golf 8 поколения.
Дорожные заезды «заряженной» версии хетчбэка проходили в ЮАР. Следует отметить, что официальная премьера данной модели запланирована на осень 2020 года. Кроме того, выход в продажу может состояться лишь в следующем году. Отличить обновленную модель можно по более агрессивному кузову.
Также здесь применили увеличенные колесные диски. Некоторые источники указывают, что «заряженная» модель Volkswagen Golf R Plus может получить 2-литровый бензиновый мотор, который выдает 400 л.с. мощности. В числе достоинств обновленного хетчбэка станет использование системы полного привода.
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