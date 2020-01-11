На Украине раскрыли детали диалога пилота Boeing с аэропортом

Пилот Boeing «Международных авиалиний Украины» вел диалог с аэропортом Тегерана вплоть до момента катастрофы, сообщил президент МАУ Евгений Дыхне.

«Наш борт слышал аэропорт Тегерана. Мы убедились в том, что диалог с аэропортом был до последней секунды происшествия, до последней секунды было согласование маршрута, поворота – это все есть в материалах расследования», – приводит его слова ТАСС.

Дыхне сообщил, что экипаж вел переговоры с диспетчером, который давал указания, как действовать на маршруте, поэтому «никаких не могло быть инсинуаций с точки зрения изменения маршрута».

Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли 176 человек.

В субботу Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке. Вооруженные силы страны приняли воздушное судно за крылатую ракету.

Газета ВЗГЛЯД проанализировала мнение экспертов о том, что признание Ирана могло стать результатом торга или давления на Тегеран.

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