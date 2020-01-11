Если не разобраться, все ли сделали госучреждения Украины в истории с авиакатастрофой в Иране, это может повториться – Смешко

Если в Украине не разберутся, что сделали органы власти для недопущения крушения в Иране самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ), подобная трагедия может случиться снова.
Об этом бывший начальник Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины и бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил 10 января в эфире «Радио НВ».
«Если сейчас не пройти по всем шагам этого маршрута и не дать ответ, а все ли сделали соответствующие правительственные учреждения для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан за рубежом, это может повториться вновь», – сказал он.
Экс-глава СБУ считает, что высшее руководство страны проявило «определенную расслабленность», когда после обострения отношений Ирана и США «мир ожидал начала Третьей мировой войны».
«Иран не мог не ответить (на убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. – «ГОРДОН»). Почему тогда наши соответствующие органы, которые должны отслеживать эти события (прежде всего разведывательные органы – Совет национальной безопасности и обороны и его аппарат и комитет по вопросам разведки), не дали рекомендации? А если дали, не давали ли они – в том числе президенту, правительству – о том, чтобы временно прекратить полеты в театр возможных военных действий?» – заявил Смешко.
В ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке был убит командира элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» генерал-майор Касем Сулеймани.
Президент США пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране «из совершенно нового, прекрасного вооружения».
В ночь на 8 января КСИР сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой были выпущены «десятки ракет», в Иране назвали «Мученик Сулеймани». Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.
Через несколько часов после этого пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.
11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов КСИР и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.
Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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